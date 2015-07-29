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بالصور: سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلاها وتايلور سويفت تفاجئها

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الأربعاء 29-07-2015 14:00

احتفلت النجمة العالمية Selena Gomez بعيد ميلاها الـ23 في لندن، بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائها.

Selena التي لاقت نجاحاً باهراً مؤخّراً، بفضل ألبومها الجديد، بدت مثيرة بإطلالة جلدية سوداء اللون، وقصدت برفقة أصدقائها ملهى ليلياً للاحتفال.

واللافت أن النجمة Taylor Swift فاجأت صديقتها Gomez بمعايدة خاصة عبر صفحتها على تويتر، حيث نشرت صوراً لهما، وأعربت عن حبّها الشديد لصديقتها االمقرّبة منذ 7 سنوات.

وقد عبّرت Selena عن سعادتها بالمناسبة، وشكرت جمهورها وأصدقاءها لما لاقته من معايدات في هذا اليوم، معتبرةً أنها إنسانة محظوظة.

 

 

 

 

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