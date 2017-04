Tommy Lee Jones ينضم الى سلسلة أفلام Bourne

أعلن الممثل Tommy Lee Jones عن انضمامه الى الجزء الخامس من أفلام Bourne حيث سيؤدي دور البطولة الى جانب Matt Damon العائد الى السلسلة إضافة الى Julia Stiles و Alicia Vikander اللتين انضمّا مؤخراً الى الجزء الجديد، كما يعود كل من Edward Norton و Chris Cooper و Brian Cox و David Strathairn لتأدية أدوارهم كما في الأجزاء السابقة. لم يعرف ما إذا كان الممثل Jeremy Renner، الذي أدّى دور البطولة في الجزء الرابع تحت إدارة المخرج Tony Gilroy، سيكون له إطلالة أو دور في الجزء الجديد.

إذاً الجزء الخامس سيشهد عودة Matt Damon الى البطولة والمخرج Paul Greengrass الى الإخراج، هما اللذان كان الفضل لهما في نجاح السلسلة بعد أن تعاونا في الجزء الثاني والثالث أي The Bourne Supremacy و The Bourne Ultimatum علماً أن الجزء الأول The Bourne Identity تولّى إخراجه Doug Liman.

Frank Marshall سيتولّى إنتاج الفيلم بالتعاون مع Jeffrey Weiner لصالح شركةCaptivate Entertainment كما سيشارك الممثل Matt Damon في الإنتاج أيضاً.

الجزء الخامس يبدأ تصويره مع نهاية فصل الصيف وسيتم إطلاقه في الصالات العالمية في 29 يوليو من العام المقبل.