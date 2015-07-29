هل ستخسر أنجلينا جولي حضانة ابنتها زاهارا؟

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ النجمة العالمية Angelina Jolie تواجه في الوقت الراهن مشكلة كبيرة قد تنتهي بخسارة الوصاية على ابنتها Zahara،التي تبلغ من العمر 10 أعوام.

ودخلت مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معركة قانونية صعبة من أجل الفوز برعاية صغيرتها، بعد أن ظهرت فجأة والدة الطفلة البيولوجيّة وهدّدت بإرجاع ابنتها إلى أحضانها.

وكانت Angelina قد صرّحت سابقاً بأنّ والدة Zaharaالتي أنجبتها إلى هذه الدنيا، والتي تبلغ من العمر 18 عاماً قد توفيّت بمرض الإيدز، وأصبحت الصغيرة فتاة يتيمة، إلا أنّ الوالدة الحقيقية، وتدعى مينتيواب داويت، ظهرت بعد أن أتمّت النجمة الهوليوودية الإجراءات القانونية اللازمة لتبنّي الطفلة، معلنةً أنّها ليست ميتة، وأنّ عائلتها هي من أبعدت ابنتها عنها وعرضتها للتبنّي، لأنّها لم تستطع تحمّل تكاليف تربيتها.

يذكر أنّ Zahara،التي عاشت حياة يحلم بها الكثير مع Angelina Jolie وزوجها الممثل Brad Pitt، لا تتوقف عن التأكيد بأنّ ما ترغب فيه هو العودة إلى أثيوبيا لتعيش مع أمها الحقيقية.