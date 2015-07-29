الفنانة اللبنانية داليدا : رشحت ممثلة لتشاركني التقديم فعرضت رشوة لاستبعادي

الكويت – سيدتي نت

خرجت الفنانة داليدا عن صمتها لتكشف للمرة الأولى عن سبب غيابها عن تقديم النسخة المطورة من برنامج المسابقات الرمضاني "ديل داليدا" الذي كان يفترض أن تقدمه في شهر رمضان، لتؤكد أن فنانة كويتية كان يفترض أن تشاركها التقديم قد عرضت رشوة على القناة لاستبعادها. وأضافت داليدا في السياق نفسه: " كنت أجهز للبرنامج منذ 3 أشهر مع فريق عمل متكامل واستعنت بممثلة لتشاركني التقديم عبر إحدى الفضائيات الكويتية بحيث نعيد إحياء "ديل داليدا"، ولكن بشكل مختلف تماماً وبصيغة أكثر حرفية. وللأسف تفاجأت بتصرفات هذه الفنانة التي ما أن وقّعنا العقد سوياً حتى بدأت تخطط لإلغائه لدرجة أنها عرضت رشوة على القناة التي اضطرت إلى إيقاف المشروع برمّته بعد المشكلات التي اختلقتها الفنانة.

وتداركت: "للأسف وضعت ثقتي في من لا يستحق وهذه نهاية طيبة قلبي".

وكشفت عن جديدها الغنائي " قررت أخيراً العودة بسنغل عنوانه " دخيل الحب وناسة " من كلمات حيدر ومن ألحان الفنان حاتم العراقي ومن توزيع كاظم ارشد ومهندس الصوت زياد عبود. وسجلت الأغنية في استوديوهات العراقي في دبي وهي تجربتي الأولى في الغناء باللهجة العراقية".

وقد انتهيت من تصويرها في تركيا مع المخرج رأفت البدر وسوف تعرض عبر قناتي "مزيكا" و"روتانا" وفكرة "الكليب" مفاجأة أتمنى أن تلقى استحسان الجمهور.