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والد مايكل جاكسون يدخل المستشفى في البرازيل

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الأربعاء 29-07-2015 14:48

نقل Joe Jacksonوالد النجم العالمي الراحل Michael Jacksonإلى مستشفى "سان باولو"،جرّاء إصابته بجلطة أثناء وجوده في البرازيل.

وصدر عن المستشفى بيان جاء فيه: "Joe Jacksonأدخل قسم العناية المركّزة في المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية إقفارية مرتبطة بأعراض عدم انتظام ضربات القلب".

وJoe موجود في البرازيل للاحتفال بعيد ميلاده الـ87، حيث كان ينوي إقامة احتفال قدّرت تكلفته بـ200 ألف دولار، بحضور 200 مدعو.

يذكر أن Joe Jacksonالملقّب بـ"كبير عائلة Jackson" هو الذي علّم أولاده الفن وأدخلهم عالمه، إلا أنه وقع خلاف بينه وبين ابنه الراحل Michael Jacksonمما أدى إلى انقطاع العلاقة بينهما.

 

فيديو من الذاكرة: مايكل جاكسون يلهو مع برينس إبن السنتين

 

 

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