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بعد "أكس فاكتور" ما هو البرنامج الذي ستقدمه يسرا اللوزي؟

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بعد "أكس فاكتور" ما هو البرنامج الذي ستقدمه يسرا اللوزي؟ بعد "أكس فاكتور" ما هو البرنامج الذي ستقدمه يسرا اللوزي؟

الأربعاء 29-07-2015 15:56

بعد فشلها في تقديم النسخة الأولى من برنامج "أكس فاكتور"، تستعد الممثلة الشابة يسرا اللوزي لخوض تجربة التقديم مجدداً في برنامج "ميكروفون" الذي يشاركها في تقديمه أمير صلاح الدين.
ينطلق برنامج "ميكروفون" في أجواء غير تقليدية ليتيح الفرصة أمام عدد من الفرق الفنية التي تُقدم أنماطاً متنوعة من الموسيقى والأغاني وتُقدم أفكارها الفنية وجوانب من عروضها عبر شاشة "MBC ".
وينقسم برنامج "ميكروفون" لثلاثة أقسام، الأول مشهد درامي بين يسرا اللوزي وأمير صلاح الدين حول الفرقة الفنية التي يتم استضافتها، والجزء الثاني تقدم فيه الفرقة مجموعة من أغانيها، وفي الجزء الثالث من الحلقة ينضم أحد نجوم الغناء البارزين ليُشارك بالغناء مع الفرقة الفنية.
ويستضيف البرنامج عبر حلقاته الأسبوعية المزمع انطلاقه الجمعة القادم مجموعة متنوعة من الفرق والنجوم منها فريق "بلاك تيما"، وفريق "مسار إجباري"، وفريق "شوارعنا" والفنانين أحمد عدوية، ومحمود العسيلي، وجنات، وحسام حسني، وغيرهم.

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سيدتي

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