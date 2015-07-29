حسن البلام ينفي الإساءة إلى الملتحين في الكويت

نجح الفنان الكويتي حسن البلام في استعادة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات " بعد ساعات من الاستيلاء عليه. إذ قال البلام " حسابي على "سناب شات" خارج السيطرة والإيميل لا يفتح يبدو أنني تعرضت للسرقة وسوف أتوجه إلى الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية لتسجيل قضية". وبالفعل ما هي إلا ساعات حتى نجح البلام في استعادة السيطرة على حسابه.

ويعيش البلام حالة من النشاط الفني المكثف بعد نجاح مسرحيته الجديدة "مر يا حلو" التي تعرض منذ عيد الفطر ومازالت تستاثر باهتمام الجمهور رغم ما تعرضت له من انتقادات في الساعات الأخيرة على خلفية مشهد من مسرحيته السابقة "كشتة " حيث اعتبر البعض في مواقع التواصل الإجتماعي أن العمل يستهزىء بالملتحين الأمر الذي الذي نفاه البلام مؤكداً أن أغلب هذه المشاهد أخذت من المسرحية بشكل منقوص بقصد الإساءة وتأكيد ما يثار عنها، "إذ لم نقم بالإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع الكويتي"، مطالباً بتحري الدقة وعدم تداول شائعات لا أساس لها من الصحة.

ويواصل البلام حالياً تقديم مسرحيته «مر يا حلو» فكرة وإخراج الفنان حسن البلام، وبطولة مشاري البلام وفهد البناي وأحمد العونان وميس كمر وفوز الشطي ومحمد الرمضان ونخبة من خريجي الفنون المسرحية، ومن تأليف محمدالكندري.