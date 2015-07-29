ماذا قال محمد رجب عن فيلميّ محمد رمضان وأحمد عز في افتتاح فيلمه "الخلبوص"؟

أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "الخلبوص" في سينما "بورتو كايرو" بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة بحضور أبطاله محمد رجب وإيناس كامل والممثلة السورية رانيا ملاح وسامية طرابلسي والمخرج إسماعيل فاروق. فيما تغيبت كل من ميريهان حسين وإيمان العاصي عن العرض الذي شهد وجود عدد كبير من القنوات الفضائية التي أجرت لقاءات مع أبطال العمل. وأوضح رجب خلالها أن توليفة الفيلم مختلفة تماماً عن كل الأفلام التي قدمها من قبل. وأشار أنه يعتمد على الكوميديا في فيلم "الخلبوص" لأنه يريد أن يضحك الجمهور من خلاله بعد كمّ الأحداث المحزنة التي مررنا بها خلال الفترة الماضية.

أما عن وجود فيلمه مع عدد من الأفلام الأخرى مثل "شد أجزاء" للممثل محمد رمضان وفيلم "ولاد رزق" للممثل أحمد عز قال إن كثرة الأفلام شيء جيد والمنافسة صحية لأنها في النهاية تصب في صالح السينما المصرية التي هي بحاجة إلى وجود كافة أنواع الأفلام من كوميديا ورومانسية وأكشن.

من ناحيتها قالت إيناس كامل إنها سعيدة جداً بالعمل مع محمد رجب خاصة وأن علاقة غريبة و"مجنونة" تجمعها به خلال أحداث الفيلم موضحة أن هذا الفيلم فتح شهيتها على السينما بشكل كبير.

وحضر لتهنئة زملائهم بالفيلم كل من الفنانين رامي وحيد وعمر عبد العزيز.

هذا وقد أثنى الحضور على الكوميديا الموجودة في الفيلم رغم بعض التحفظات على بعض المشاهد والألفاظ التي اعتبرها البعض غير لائقة لكن بررها أنها جاءت في إطار كوميدي وأضحكت الجمهور بشكل كبير.

الفيلم من المزمع أن يبدأ عرضه الجماهيري اليوم الأربعاء بجميع دور العرض المصرية.