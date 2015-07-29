هيفا وهبي أفضل ممثلة بدور أم في استفتاء "سيدتي نت"

جاءت نتيجة استفتاء "سيدتي نت" لأفضل ممثلة عربية بدور أمّ في رمضان 2015 لتجسّد ما قلناه في مقدمة الاستفتاء من أنّ لكلّ جيل أمهاته.

ففي الأمس كنّ: ماري منيب وعقيلة راتب وكريمة مختار وأمينة رزق وزهرة العلا، واليوم: منى واصف وسوسن بدر وميرفت أمين وبوسي وضحى الدبس وألسي فرنيني ودلال عبدالعزيز. أما نتيجة الاستفتاء فأثبتت قابلية بروز ممثلات جديدات بأدوار الأم، من بينهن هيفا وهبي الفائزة بلقب جديد يُضاف إلى ألقابها، إذ فازت بلقب أفضل ممثلة بدور أمّ في رمضان 2015.

هيفا نجحت، لأنها تسير في طريق أداء التعبير الداخلي الصحيح، وننتظر مفاجآتها في أعمالها المقبلة، منذ الآن.

في الأسبوع الأول: سعاد العبدالله وصباح الجزائري تتقدّمان على المنافسات العربيات

في الأسبوع الأول من استفتاء "سيدتي نت" لأفضل ممثلة بدور أم، تصدرت النجمة الكويتية سعاد العبدالله بدور الأمّ فاطمة في مسلسل "أمنا رويحة الجنة"، التي تقع ضحية عقوق أبنائها ومكر ابنتها المحامية فتوح في الحلقات الأولى. وتصدّرت كذلك صباح الجزائري بدور الأمّ في شخصية أم عصام، في الموسم السابع من "باب الحارة".

وهي تستمر بهذا الدور منذ سنوات، حتى أصبحت راسخة في ذاكرة المشاهدين بحضورها الجميل الكلاسيكي كنموذج للأم الشرقية القديمة المتقبّلة لسيادة الزوج والأبناء في تلك الحقبة، وهو نموذج واقعيّ وما يزال موجوداً لليوم في بعض المجتمعات العربية. وجاء تقدم هاتين الممثلتين طبيعياً لتحقيق المسلسلين أعلى نسبة مشاهدة عربية، كما أنّ دوريهما استأثرا بتعاطف ومحبّة ملايين المشاهدين لأسباب عديدة من بينها: تعاطف المشاهد مع أمّ عصام التي تفاجأ بزواج شريك حياتها بممرضة فرنسية، يتبيّن في نهاية الموسم السادس أنها جاسوسة فرنسيّة، بالرغم من أنّ حبّها لأبي عصام يجعلها تتعمّد عدم كشف أسرار أهل الشام، كما تنحاز إليهم. وأمّ عصام باعتبار المشاهد العربي هي شخصية من أهمّ عناصر قوة سلسلة "باب الحارة" الذي لا يمكن متابعته من دون حضورها ووجودها. الأمر نفسه يتكرّر مع سعاد العبدالله التي شكّلت حالة نجاح خاصّة كفنانة عربية كبيرة تُحسن اختيار أعمالها، برغم صعوبة ذلك. وجاء اختيار العبدالله لهذه الشخصية، برغم مشاهدتنا لها مراراً في أفلام مصرية كثيرة، ذكيّاً وصائباً.

سعاد العبدالله تتصدّر المركز الأول في الأسبوع الثاني

وتصدّرت الممثلة الكويتية سعاد العبدالله المركز الأول في الأسبوع الثاني، إلا أنّ تقدّم هيفاء وهبي بدور الأم ملك، التي تعتني بابنتها الصغيرة المريضة بالسرطان، برغم انشغالها بالتجارة والأعمال في مسلسل "مريم"، كان متصاعداً وسريعاً أثناء أيام قليلة، في ظلّ بطء تقدّم المنافسات الأخريات اللواتي قدّمنَ أدواراً درامية سلبية للأم المتقاعسة والمهملة كغادة عبد الرازق في "الكابوس"، وكمنى واصف بدور الأم العاجزة في "بنت الشهبندر" و"العراب.. نادي الشرق"، وكشكران مرتجى بدور الأم الشعبية البسيطة المكافحة لأجل مستقبل بناتها.

هيفا وهبي أفضل ممثلة بدور أمّ في رمضان 2015

واستقرّ تقدّم النجمة اللبنانية هيفا وهبي في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك على المركز الأول، فصمدت فيه لغاية الأسبوع الرابع وما بعد إجازة العيد متفوقة على كافة منافساتها العربيات الأكثر قوة منها عربياً بأدوار الأم. وقد جاء فوزها بنسبة كبيرة بلغت (33.03%).

ويفسّر فوزها بأنّ الجمهور العربي الذي راقه تطوّرها كممثلة قادرة على أداء دورَي شقيقتين توأمين (مريم وملك) أعجب أيضاً بأدائها لأوّل مرة درامياً بدور سيدة أعمال ناجحة وأمّ طيبة ومثالية، تحافظ على ابنتها، وتُصارع طليقها للحفاظ على حضانتها لها، وتتعلق بأمل شفائها عبر علاجها في مصر وأوروبا لغاية شفائها التام في فرنسا، حيث انتحلت مريم شخصيّة أختها ملك، بعد تسبّبها بغرقها وعدم إنقاذها لكونها لا تجيد السباحة، ثمّ تلقى عقابها العادل بالإعدام شنقاً على جريمة ارتكبتها أختها ملك.

والسبب الثاني الذي يفسّر تقدّمها على أشهر الممثلات المكرّسات بأدوار الأمّ كسعاد العبدالله ومنى واصف وسوسن بدر وضحى الدبس وسمر سامي وزهرة الخرجي بأنّ الجمهور ربّما سئم أداء أولئك الممثلات النمطيّ الكلاسيكيّ لأدوار الأم العربية التقليدية، ثمّ أعجبه "لوك" الأم العصرية الذي قدّمته هيفا وهبي بتلقائية ومرح، إذ اصطحبت الأم ابنتها بنفسها إلى مراكز اللهو، حيث لعبت معها البيبي فوت والألعاب الأخرى، واشتركت معها بأحاديث خاصّة، فتتعامل كطفلة مع ابنتها الطفلة، ولا تتعامل معها من موقع الأم السلطوي.

وهذا جانب جديد من أداء هيفا وهبي لم يلتفت إليه أحد من النقاد. لكن جمهورها الذي صوّت لها بكثافة تنبه إليه وأعجب به. ولا ينقص هيفا وهبي لأداء أدوار جديدة مفاجئة سوى عمق عاطفيّ حارّ على الشاشة.

سعاد العبدالله ثاني أفضل ممثلة بدور أمّ بعد هيفا وهبي

واحتلّت النجمة الكويتية سعاد العبدالله، التي تملك خبرة كبيرة في أدوار الأمّ أثناء مسيرتها الفنية الطويلة، المركز الثاني، بفارق كبير عن هيفا وهبي بلغ نسبة (25.04%). وهي في الحقيقة لم تفز لجدارتها في أداء دور الأم فحسب في (أمنا رويحة الجنة)، بل فازت لطرق العمل قضية حساسة ألا وهي الأم التي تعتبر خطاً أحمر، لا يجب المساس به، كما أمرنا الله ورسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فسعاد العبدالله في بعض المشاهد منه عجزت عن تقديم التعبير العاطفي المناسب في ملامحها، ولا ندري إن كان السبب عمليات تجميل... ولو حضرنا ألف مسلسل وألف فيلم بالقصة ذاتها لتأثرنا ولتابعنا بالقدر ذاته.

صباح الجزائري ثالث أفضل ممثلة بدور أمّ يكرس نجاحها للموسم السابع في (باب الحارة)

واحتلّت النجمة السورية صباح الجزائري بدور أمّ عصام في (باب الحارة 7) المركز الثالث بنسبة جيدة بلغت (12.24%). وكرّس فوزها نجاحها للموسم السابع في (باب الحارة) لكونها من العناصر الجاذبة للمشاهد في (باب الحارة)، ولا يمكن الاستمتاع بأحداث (باب الحارة) من دون زعيمته النسائية أمّ عصام، ما يجعل وجودها ضرورياً في كافة مواسمه المقبلة حتى إشعار آخر.