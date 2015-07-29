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وائل جمعة: احكموا على مستوى إيفونا في تدريبات الأهلي

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وائل جمعة: احكموا على مستوى إيفونا في تدريبات الأهلي وائل جمعة: احكموا على مستوى إيفونا في تدريبات الأهلي

عبر وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي عن ثقته في نجاح الجابوني ماليك إيفونا المنضم حديثا من صفوف الوداد المغربي.

ووصل إيفونا إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء، تمهيدا للمشاركة في تدريبات الأهلي.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "من يتحدث عن إصابة إيفونا بمرض أو فيروس، لا يعجبه أن الأهلي فاز بالصفقة".

وتابع "إيفونا كما أعلن رئيس النادي سيتم قيده في القائمة الإفريقية، والأهلي يثق جدا في إمكاناته الكبيرة".

وواصل متما "لن يهدأ المشككون في هذه الصفقة، إلا عندما يروا مستوى إيفونا في تدريبات الأهلي ثم المباريات".

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فيديو اليوم السابع