التعليم : تعديلات «إضافة وحذف» بمنهج الدراسات الاجتماعية لجميع المراحل

أكد الدكتور عماد الوسيمى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أنه تم إجراء تعديلات “إضافات وحذف” فى مناهج الدراسات الاجتماعية للعام الدراسى الجديد 2015-2016 لجميع مراحل التعليم “الابتدائى – الإعدادى – الثانوى”.

وقال الوسيمى إن هذا التعديل يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم بضرورة تنقيح وتعديل جميع الكتب الدراسية لمراحل التعليم المختلفة من خلال تصويب الأخطاء المطبعية أو العلمية، وتخفيف المناهج عن طريق حذف أى حشو أو تكرار للمادة العلمية، وإدراج بعض المعلومات المهمة، والقيم التربوية، والقضايا المعاصرة، لمواكبة الأحداث الجارية.

ا ش أ