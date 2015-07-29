توافر السلع التموينية بنسبة 100% لدي البقالين بالأقصر

أكد عبدالمنعم السباعي وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر ، توافر كافة السلع التموينية وصرفها للبقالين بنسبة 100 %، بالإضافة الي الزيادة المقررة علي البطاقة التموينية فضلا عن وجود نسبة كبيرة من السكر الاحتياطي تصل الي حوالي 6670 طن.

واشار السباعي في بيان له اليوم الأربعاء الي توفير جميع أنواع اللحوم والسلع بفروع الشركة المصرية والثلاجات والقطاع الخاص بأسعار تتناسب مع المواطنين منها كميات كبيرة من اللحوم السودانية والدواجن المجمدة المستوردة والأسماك بمختلف انواعها واللحوم البلدي وكذلك طرح كميات كبيرة من الدقيق والأرز والسكر والزيت بمختلف انواعه.

وشدد السباعي علي ضرورة تشديد الرقابة علي مطاحن الاقصر واسنا وارمنت والزامها بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتوفير الدقيق للمستودعات ولتشغيل المخابز .

ولفت الي المتابعة اليومية لمصنع تعبئة بوتجاز الطود والزامه بالعمل بكامل طاقته ومتابعة الارصدة البترولية الواردة من بنزين وسولار .

وأشار وكيل وزارة التموين إلي تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين بالتنسيق مع الادارات التابعة لها لتلقي شكاوي المواطنين علي الأرقام المخصصة مع استمرار الحملات التموينية الصباحية والمسائية