مواطنو 7 دول بينها مصر يمكنهم زيارة طهران بدون تأشيرات

ألغت طهران تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني سبع دول لتنشيط قطاع السياحة فى البلاد.

ووفقا لشرطة المطار فى إيران سيتمكن السياح من تركيا ولبنان وأذربيجان وجورجيا وبوليفيا ومصر وسوريا التجوال فى إيران من دون تأشيرات الدخول، ونقلت الصحيفة عنهم أنه بناء على القواعد الجديدة لنظام التأشيرات يستطيع مواطنو هذه الدول البقاء فى إيران من دون تأشيرة لفترات متفاوتة، حسب الدولة تمتد من 15 يوما وحتى 90 يوما.

وتدرس السلطات الإيرانية فى إطار البرنامج الحكومى لتطوير السياحة إمكانية إدخال نظام “التأشيرة الحرة” لمواطنى 60 دولة أخرى. يذكر أن طهران أصدرت قرارا بإلغاء التأشيرة لمصر فى فبراير 2013 أثناء زيارة الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد إلى القاهرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة همشهرى الإيرانية، جاء القرار أحاديا من جانب طهران، ويستطيع المصريون قضاء ما يقرب من 20 يوما فى طهران بدون تأشيرة.