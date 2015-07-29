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تأجيل «أحداث ميدان الشهداء» لجلسة 9 سبتمبر

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تأجيل «أحداث ميدان الشهداء» لجلسة 9 سبتمبر تأجيل «أحداث ميدان الشهداء» لجلسة 9 سبتمبر

صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شاهين، محاكمة 16 متهمًا من بينهم الإخوانيين رمضان عمر، والمحمدي عبد المقصود العضوين السابقين بمجلس الشعب المنحل.

جاء ذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف، التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان، يوم 26 يوليو 2013، إلى جلسة 9 سبتمبر القادم، نظرًا لتعذر وصول المتهمين إلى مقر المحكمة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة إتهامات من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة ارهابية.

 

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