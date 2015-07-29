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حملة مكبرة لتموين المنوفية لضبط الأسواق

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حملة مكبرة لتموين المنوفية لضبط الأسواق حملة مكبرة لتموين المنوفية لضبط الأسواق

أرشيفية

شنت مباحث بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط لحوم بلدي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير محضر رقم 10948 جنح مركز بركة الباجورلسنه 2015 ضد / إبراهيم. ص. ت.. مسئول عن محل جزارة بناحية ش الجيش مركز الباجور ؛ وتم ضبط ( 20 ) كجرام لحوم بلدى غير صالحة.

كما تم تحرير محضر رقم 10998 جنح قسم شبين لسنه 2015 ضد/ زكى. ع. ز. ع.. مسئول عن محل بقاله هيبر ماركتو بناحية ش صبرى أبو علم قسم شبين.. وتم ضبط ( 7.5 ) كجرام جبن قريش بدون بيانات الإنتاج.

فيما حررت مباحث التموين ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن السلع الغذائية ( محال تجارية ) ؛ ( 3 ) قضايا لعدم وجود شهادة صحية ( للقائم بالبيع داخل المحال التجارية ؛ قضيتان لعدم وجود سجل تجارى ( محال تجارية ).

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