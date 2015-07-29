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بالصور.. ضبط شقيقين بحوزتهما 450 تمثالا فرعونيا على طريق الواحات

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تمكن العميد عصام بركات، رئيس وحدة مباحث إدارة تأمين المناطق السياحية والاثرية والقوة المرافقه له، من ضبط عاطلين بحوزتهما 450 تمثالا فرعونيا بطريق الفيوم الواحات، أثناء تفقده الحالة الأمنية فجر اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطاراً بضبط شقيقين وهما "أحمد .عيد" 30 سنة و"مصيلحى عيد" بحوزتهما 450 تمثالا فرعونيا، واعترف المتهمان بأنهما تقاضيا 200 ألف جنيه مقابل نقل تلك التماثيل الضبوطة لأحد تجار الآثار.

وبمناقسة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وأخطر اللواء طارق نصر مدير امن الجيزة وتولت النيابة التحقيقات.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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