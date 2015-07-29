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بدء جلسة محاكمة 26 متهما فى قضية "خلية الجيزة"

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بدء جلسة محاكمة 26 متهما فى قضية "خلية الجيزة" بدء جلسة محاكمة 26 متهما فى قضية "خلية الجيزة"
بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة، نظر جلسات محاكمة 26 متهما فى القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقى المعروفة بـ"خلية الجيزة"، بينهم 4 هاربين، و22 محبوسا بينهم متهم حدث.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام القانون وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

كما واجه المتهمون تهم تخريب سيارة شرطة وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقوا أسلحة ميرى عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية نارى خرطوش وغاز، فضلاً عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".
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