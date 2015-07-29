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الحبس سنة لفتاة روسيةً و6 أشهر لحارس عقار لاتهامهما بالدعارة

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الحبس سنة لفتاة روسيةً و6 أشهر لحارس عقار لاتهامهما بالدعارة الحبس سنة لفتاة روسيةً و6 أشهر لحارس عقار لاتهامهما بالدعارة
قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار وليد رشدى، بحبس فتاة روسية سنة، ومعاقبة حارس عقار بالحبس 6 أشهر لاتهامهما باستقطاب راغبى المتعة وتسهيل ممارسة الدعارة.

وكانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على "ال ال ب" المتهمة الروسية بعد اتهامها باستقطاب راغبى المتعة عبر الإنترنت، لممارسة الرذيلة معها مقابل مبالغ مالية داخل شقة بمنطقة المعادى، كما تم القبض على حارس العقار الذى تقيم به المتهمة لاتهامه بتسهيل ممارسة الرذيلة مقابل حصوله على نقود من المتهمة وضبط بحوزتهما مبلغ 18 ألف جنيه، وأفلام جنسية وملابس داخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهما إلى النيابة.

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مصر 365

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