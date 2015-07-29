ضبط 4 بلطجية هاجموا محطة مترو المعصرة وتعدوا على الخدمات الأمنية

ألقت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على 4 بلطجية اقتحموا محطة مترو المعصرة وتعدوا بالضرب على الخدمات الأمنية، وأثاروا حالة من الذعر داخل المحطة بعد القبض على اثنين من أقاربهم قفزا من ماكينة التذاكر.

وكانت محطة مترو المعصرة منذ يومين، شهدت اشتباكات بين الأمن وعدد من الشباب وإطلاق أعيرة نارية، حيث حاول شابان القفز من أعلى ماكينة التذاكر وتم ضبطهما، إلا أنهما استعانا بعدد من البلطجية الذين حضروا للمكان وألقوا زجاجات مياه غازية فارغة على قوات الأمن محاولين تهريب المتهمين، وأثاروا حالة من الذعر بالمحطة.

وأطلقت قوات الأمن أعيرة نارية فى الهواء للسيطرة على الموقف، وتحرر المحضر رقم 368/7 بالواقعة .

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