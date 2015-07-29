اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول - متى سيتسلم الزمالك درع الدوري

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن درع الدوري الممتاز لم يصل بعد من النادي الأهلي، حتى يتم تسليمه للزمالك بطل النسخة الجارية.

وتوج الزمالك رسميا بلقب الدوري قبل جولتين من نهاية المسابقة، بعد تعثر الأهلي بالتعادل مع سموحة 1-1 أمس الثلاثاء.

وقال سويلم لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "لازلنا في انتظار وصول الدرع من النادي الأهلي، وسيتم تسليمه للزمالك فور وصوله".

وتابع "لا نستبعد أن يصل الدرع اليوم في أي وقت قبل مباراة الزمالك أمام الجيش، ووقتها سنرسله للنادي الأبيض من أجل تحديد طريقة الاحتفال".

واستدرك مضيفا "ولكن الأقرب حتى هذه اللحظة، أن يتم تسليم الدرع للزمالك عقب مباراة وادي دجلة في ختام الدوري".