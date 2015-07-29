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تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي

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تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ38 الختامية من الدوري المصري.

وكان من المقرر أن يختتم الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل 4 أغسطس.

ولكن لجنة المسابقات عدلت موعد المباراة، لتكون يوم الأحد 2 أغسطس.

يذكر أن الأهلي خسر فرصه في الحفاظ على درع الدوري الذي يحمل لقبه، بالتعثر أمام سموحة 1-1 أمس الثلاثاء. ليتوج الزمالك بطلا رسميا.

في نفس الإطار، قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة للمقاصة وبتروجيت في ربع نهائي كأس مصر لمدة يوم واحد لتقام يوم الاثنين 3 أغسطس.

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