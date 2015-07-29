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الزمالك لمؤمن زكريا: نشكرك على حسن تعاونك معنا

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الزمالك لمؤمن زكريا: نشكرك على حسن تعاونك معنا الزمالك لمؤمن زكريا: نشكرك على حسن تعاونك معنا

أشارت صحيفة ريكورد البرتغالية أن فريق سبورتنج لشبونة سيطلب من مسؤولي الزمالك مليون يورو من أجل التخلي عن صانع الألعاب المصري محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان شيكابالا قد أبدى رغبته في العودة للزمالك بعد أكثر من 10 أشهر من امتناعه عن السفر للبرتغال والانضمام لمعسكر فريقه سبورتنج لشبونة.

وقالت الصحيفة أن سبورتنج لشبونة يسعى للحصول على مليون يورو للاستغناء عن شيكابالا للزمالك بعد أن تعاقد معه في يناير من العام الماضي مقابل 230 ألف يورو فقط.

ومن المنتظر أن يبدأ التفاوض بين مسؤولي الفريقين خلال الأيام القليلة المقبلة للتفاوض على إعادة شيكابالا للزمالك بحسب تصريحات مرتضى منصور رئيس البيت الأبيض.

ولم يشارك شيكابالا بقميص سبورتنج لشبونة سوى 13 دقيقة أمام إستوريل في نهاية 2013-2014.

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