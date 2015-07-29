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صحة المنوفية: إكتشاف عيادة طبيب باطنة وقلب حاصل على دبلوم صنايع ببركة السبع

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صحة المنوفية: إكتشاف عيادة طبيب باطنة وقلب حاصل على دبلوم صنايع ببركة السبع صحة المنوفية: إكتشاف عيادة طبيب باطنة وقلب حاصل على دبلوم صنايع ببركة السبع


> قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن قوات الأمن بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية وهيئة الرقابة الإدارية بشبين الكوم تمكنت اليوم من القبض على مواطن حاصل على دبلوم صنايع لانتحاله صفة طبيب أخصائى باطنة وقلب بمركز بركة السبع.

وأضافت سرور، في تصريحات ، ان المواطن يدعى “ي. ر” مقيم بمركز بركة السبع ينتحل شخصية طبيب وهو يحمل شهادة دبلوم صنايع بالعيادة الكائنة ببركة السبع ؛ حيث تم مداهمة العيادة وتلاحظ وجوده بغرفة الكشف ومعه مريض يناظر حالته وتبين وجود 30 تذكرة متابعة للمرضى ووجود دفتر روشتات يحمل اسمه كأخصائى باطنة وقلب.

وتم تحرير المستندات والأدوية والأجهزة بمقر إدارة العلاج الحر بالمديرية وتم تسليم المتهم والأحراز وتم عمل محضر إثبات حالة بقسم شرطة بركة السبع لإستكمال الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.

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