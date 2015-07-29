وفاة «خليل البحر» شقيق الفنان إيمان البحر درويش

توفي صباح اليوم الأربعاء خليل البحر محمد سيد رويش شقيق للفنان إيمان البحر درويش النقيب الأسبق للموسيقيين.

> وكتب إيمان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اعتذر عن التواصل معكم في هذه الفترة لوفاة أخي الأكبر خليل البحر محمد سيد درويش .. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته بحق ما أمهلته لشهر رمضان فتقبل منه صالح الاعمال وأدخله فسيح جناتك يا رب العالمين … نسألكم الدعاء”.

> وكان إيمان قد وجه صباح اليوم رسالة للفنان هاني شاكر بمناسبة فوزه في انتخابات نقابة الموسيقيين التي جرت أمس الثلاثاء وتفوق فيها على منافسه مصطفى كامل بفارق أصوات كبير.

> وكتب إيمان الله أكبر ولله الحمد بفوز الأخ الحبيب الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين وأدعو الله أن يحميه من هذا المستنقع المليء بالفساد وأن يجنبه بطانة السوء .. الف مبرووك الموسيقيين مصر الشرفاء