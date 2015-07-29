جامعة أسيوط تعلن شروط قبول الطلاب بالمدينة الجامعية وقواعد التسجيل إلكترونياً

أعلنت جامعة أسيوط، قواعد وشروط قبول الطلبة والطالبات بالمدينة الجامعية والتى من المقرر أن يتم التقدم بها إلكترونيا من خلال الرابط.

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

ً وذلك بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الادارية بالجامعة ، وفى هذا الشأن أكد الدكتور محمد عبدالسميع رئيس الجامعة على حرص الجامعة على رعاية طلابها وعدم ادخار أى جهد للتيسير عليهم وتذليل العقبات التى تواجههم مشددا على تطبيق النظم والقواعد الخاصة بتسكين الطلاب والطالبات بكل دقة وشفافية وفى إطار من الحياد الكامل .

> وقد أوضح الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التقديم يتم الكترونيا فقط ولا تقبل اى طلبات ورقية وذلك بدءاً من 1/8/2015 وحتى 30/8/2015 كمرحلة أولى وبدءاً من 10/9/2015 وحتى 25/9/2015 كمرحلة ثانية ، على أن تعلن نتيجة التقدم على الموقع فى موعد غايته 10/9/2015 للمرحلة الأولى و 30/9/2015 للمرحلة الثانية ، وذلك وفقاً لقواعد وشروط محددة للقبول والتى تتضمن الأولوية للطلاب الجدد الأصغر سناً والذين تبعد محل إقامتهم أكثر من 30 كم عن الجامعة ، أما الطلاب القدامى فيتم قبول جميع الطلاب الناجحين بتقدير جيد على الأقل المقيمين بالعام الدراسى السابق ، والطلاب الغير ساكنين العام الماضي بالمدن الجامعية الحاصلين على تقدير امتياز أو جيد جدا من الخارج.

كما سيتم منع تسكين طلاب الانتساب والمحولين والحاصلين على شهادات أخرى غير الثانوية العامة والطلاب الموقع عليهم جزاءات سابقة من داخل المدينة أو خارجها .

> أما فيما يخص شروط قبول الطالبات فقد أضاف الدكتور ريان أنه سوف يتم قبول جميع الطالبات المستجدات ما عدا طالبات الانتساب والمحولات من جامعات أخرى والقاطنات على مسافة أقل من 20 كم والحاصلات على شهادات غير الثانوية العامة ، وكذلك قبول جميع الطالبات القدامى ما عدا الراسبات والمقيمات خارج المدينة والموقع عليهم إحدى العقوبات المنصوص عليها بلائحة المدن الجامعية ، كما يجوز قبول المنقولات بمادة على أن يبعد محل إقامتهن أكثر من 30 كم وكذلك المنقولات بمادتين على أن يبعد محل إقامتهن أكثر من 50 كم عن مقر الجامعة مؤكدا إلتزام الجامعة بتسكين جميع الطلبة والطالبات المعاقين بصرياً أو يعانون من شلل أو بتر وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة من المراقبة الطبية .