التموين تبدأ إضافة المواليد الجديدة للبطاقات التموينية أول أغسطس

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين عن بدء إضافة المواليد لبطاقات التموين أول أغسطس وتحديث البيانات لمن تم تسجيلهم من قبل، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، مضيفا أن المديريات بالمحافظات، ستبدأ الأسبوع القادم، إجراءات إضافة المواليد الجدد من عمر عامين فأكثر لبطاقات التموين، والذين لم يسبق لأسرهم إضافتهم.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، أن إضافة المواليد يأتى تنفيذا للقرار الوزارى رقم 153 لعام 2015 الذى صدر فى 2 يوليو الجارى، وسينطبق على الأطفال الذين بلغ سنهم عامين أو أكثر ولم تتم إضافتهم لبطاقات التموين الخاصة بأسرهم، موضحا أنه سيتم إرسال تعليمات الوزارة لرؤساء الوحدات المحلية لمعاونة موظفى التموين فى أعمال إضافة المواليد الجديدة، وتسهل ذلك على المواطنين بمكاتب التموين التابعين لها.

وأوضح حنفى أنه سيتم صرف السلع التموينية خلال شهر أغسطس المقبل لحوالى 3.2 مليون مولود من إجمالى 7 ملايين مولود تم تسجيلهم بالفعل، والباقى جارٍ تصحيح بياناتهم لوجود أخطاء بها.

وطالب وزير التموين المواطنين بسرعة الدخول على الموقع الإلكترونى، بداية من شهر أغسطس المقبل للتسجيل والتحديث مع ضرورة كتابة الرقم القومى لصاحب البطاقة والأرقام القومية لأفراد الأسرة المسجلين على البطاقة الذكية، لافتًا إلى استيعاب الموقع لضغط المواطنين أثناء الدخول عليه.

ومن ناحية أخرى قال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أنه صرف 200 مليون جنيه كجزء من مستحقات بقالى التموين الخاصة بفرق نقاط الخبز والاتفاق على صرف باقى المستحقات البالغة 380 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن تخصيص 16 موقعا لإقامة مكاتب تموينية متطورة للتيسير على المواطنين، وأنه يجرى حاليا تطوير كافة المكاتب التموينية، والبالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.

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