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الأمن العام يضبط 86 قطعة سلاح و246 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 86 قطعة سلاح و246 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 86 قطعة سلاح و246 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 86 قطعة سلاح نارى ، 246 قضية مخدرات ، 4 تشكيلات عصابية ، 3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، هارب من السجون ، 94 هارب من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، تنفيذ 15689 حكم قضائى متنوع ، و794 دراجة بخارية مخالفة، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها.

تاتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

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