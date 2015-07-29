تأجيل محاكمة 122 من عناصر الإخوان فى "أحداث العدوة" لـ 13سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء تأجيل إعادة محاكمة 122 من عناصر الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى أحداث قسم شرطة العدوة إلى جلسة الثالث عشر من سبتمبر 13 المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات والمتهمين بأحداث الشغب واقتحام قسم شرطة بالعدوة شمال محافظة المنيا، ومقتل رقيب شرطة ان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكان عدد المتهمين الذين حضروا الجلسة 12 متهما فقط بينما لم يحضر الباقون من المخلى سبيلهم والمفرج عنهم بقرار من النيابة العامة حال تسليم انفسهم للسلطات المختصة.

وكانت النيابة قد وجهت لهم سلطات الامن التعدى على قسم شرطة لعدوة ومقتل رقيب شرطة وحرق القسم وإثارة الشغب والعنف ابان فض اعتصامى رابعة والنهضة.

والمتهمون من انصار مرسى من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد إلى جانب ادخال متهمين جدد بالحاق بالقضية رقم 300 كلى جنايات شمال المنيا والذى قضى فيها باعدام 183 وبراءة 496 والمؤبد لـ 4 آخرين أمام قاضى اعداما المنيا بجلسة 22 من شهر يونيو من العام الماضى.

وقد استمعت المحكمة اليوم الى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين الى جانب اقوال بعض المتهمين وقررت المحكمة تاجيل نظر لقضية الى جلسة 13 من شهر سبتمبر المقبل لسماع شهود الاثبات وفض الاحراز المرفقة باوراق القضية.

>