مصرع مواطن بالدقهلية تحت عجلات قطار المطرية - المنصورة

لقى مواطن مصرعه بعد أن دهسه قطار قادم من "المطرية - المنصورة".

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية بوصول بلاغ من مستشفى منية النصر المركزى بوصول جثة لشاب دهسه قطار، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الشربينى، رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى، وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمد عبد الهادى 34 سنة، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء مرور المجنى عليه محطة قطار ميت عاصم صدمه القطار القادم من المطرية إلى المنصورة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.