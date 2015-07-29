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مصرع عامل زراعى صدمته سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالبحيرة

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مصرع عامل زراعى صدمته سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالبحيرة مصرع عامل زراعى صدمته سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالبحيرة
لقى عامل زراعى مصرعه، صدمته سيارة خلال عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمنطقة النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أنه أثناء عبورمحمد يحيى أحمدى 55 سنة، عامل زراعى ومقيم أبشواى الفيوم، للطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة رقم 22948 ملاكى بحيرة قيادة سامح شهاب الدين 38 سنة ومقيم كفر الدوار، مما أدى لوفاته.

و جارى تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.

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