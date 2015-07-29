القبض على عاطل بحوزته 6 كيلو بانجو وبندقية خرطوش فى أسوان

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثانى أسوان اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بحوزته 6 كيلو من نبات البانجو المخدر وبندقية خرطوش، وذلك خلال حملة تفتيشية بمدينة أسوان، وتم اقتياد المتهم لديوان قسم ثان تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم (عمر. هـ) 28 سنة وبحيازته سلاح نارى و(3) طلقات من نفس العيار و2 لفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر.

وتحرر له المحضر رقم (3208) جنايات قسم ثان، وجارى عرض المتهم على النيابة المختصة.

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