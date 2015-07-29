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ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 24 قضية وبحوزته طبنجة و4 طلقات بالمحلة

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ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 24 قضية وبحوزته طبنجة و4 طلقات بالمحلة ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 24 قضية وبحوزته طبنجة و4 طلقات بالمحلة
تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة من ضبط عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 24 قضية سلاح وبلطجة وسلاح أبيض ومخدرات وسرقة، مقيم شارع الحنفى أول المحلة وبحوزته طبنجة عيار8,5م و4طلقات لذات العيار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقيب أحمد السويدى معاون مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط المتهم "فريد. ح. ش" 30سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 24 قضية (سلاح نارى - بلطجة - سلاح أبيض - مخدرات - سرقة)، وبحوزته طبنجة عيار8,5م و4طلقات لذات العيار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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