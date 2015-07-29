رفع مخلفات ترعة المحمودية وحملات على المبانى المخالفة شرق الإسكندرية

رفعت إدارة الرصد البيئى بحى غرب الإسكندرية، بقيادة العميد محمد أبو شبانة وبوجود معاون رئيس الحى للنظافة والتجميل، مخلفات وأتربة بمعدل 12 نقلة من ترعة المحمودية قبلى أمام مدينة العرائس، ورفعت عدد 10 نقلة أتربة من شارع ابن طولون ونهاية شارع المكس ومنور السمك وشارع مسجد القبارى.

وأكد رئيس الحى أنه جار الاستمرار والمتابعة اليومية على مدار ثلاث ورديات باليوم فى نطاق الحى للقضاء على مشكلة القمامة نهائيا.

كما شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى اليوم حملة لوقف أعمال البناء بعدة عقارات مخالفة وقد تم التحفظ على خلاطه بالعقار الكائن بشارع 591 خلف كلية الكلاب و2 خلاطه و2 برويطه و10 صناديق سيراميك بشارع مسجد السلام والفينو وشارع 10 من 16 الإصلاح بالفلكى

>وكذلك وقف أعمال البناء والتحفظ على مواد بناء لعقار تحت الإنشاء بشارع الفينو من شارع مسجد سيدى بشر سيدى بشر بحرى وعقار بشارع قبل فاطمة الزهراء من خليل حماده.

من جهة أخرى قام اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق، يرافقه أمينة عبد المجيد سكرتير عام حى شرق والمهندسة حنان محمد شعبان معاون رئيس الحى للإزالات بحملة إزالة للدور الأخير من العقار 9 شارع فريد بك بكفر عبده وإزالة 5 أدوار من العقار 8 شارع جليل البندارى مع شارع الأقصر بكليوباترا.