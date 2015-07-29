"صحة أسيوط" تتحفظ على محلول "ريهايدران" وتمنع استخدامه بمستشفياتها

وجه المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، لمسئولى مديرية الصحة، أول أمس الاثنين، بتنفيذ قرار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة رقم 86 لسنة 2015 والخاص بضبط وتحريز جميع مستحضرات مصنع المتحدون فارما الذى أنتج محلول "ريهايدران الوريدى".

وأشار الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه بناءً على قرار الوزير وتعليمات محافظ

>أسيوط، تم على الفور إخطار مخزن الأدوية الإقليمى بأسيوط وجميع المستشفيات العامة والمركزية والمستشفيات الجامعية والمراكز الخاصة والوحدات الصحية بوقف صرف المنتج، وتم تكليف التفتيش الصيدلى بالمرور على جميع هذه المنشآت لضبط وتحريز جميع الأصناف.

وأضاف أن البدائل للمحلول الذى تم تحريزه متوفرة فى كافة المستشفيات والوحدات بأرصدة مناسبة، لافتا أنه تم التحفظ على جميع الكميات المخزنة من المحلول المذكور بنفس التشغيلة وإرسال العينات المتحفظ عليها إلى الإدارة المركزية والمعامل المركزية بالقاهرة –لتحليلها بواسطة الطب الشرعى على أن تتولى الوزارة إعلان النتائج.