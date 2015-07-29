بالصور.. مؤتمر دعم الخدمات يوصى بإعادة هيكلة كليات جامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مؤتمر الخدمات الطلابية الذى عقد بقاعة التطوير التكنولوجى بجامعة كفر الشيخ، بحضور ممثلين لـ12جامعة عربية وأجنبية من الأساتذة والطلاب أوصى بعمل توأمة بين جامعة كفر الشيخ وجميع الجامعات المشاركة فى المؤتمر لدعم التعاون العلمى والثقافى العلمى وتبادل طلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ اقترحت عقد مؤتمر موسع لإعادة هيكلة الكليات والأقسام بالجامعة لدمج الأقسام الأكاديمية المتشابهة والأقسام الإدارية ليكون لدينا شئون طلاب مركزية موحدة لجميع كليات الجامعة، وكذلك رعاية شباب لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية المتاحة والتغلب على القصور فى عدد موظفى الجهاز الإدارى.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أن هذا المؤتمر جسد حرص الجامعة على تطوير الخدمات الطلابية والاهتمام بالبعد الدولى طبقًا لمعايير القرن الحادى والعشرين، ومشاركة الطلاب فى هذا المؤتمر من خلال رئاسة الجلسات وعرض البحوث يأتى فى إطار حرص الجامعة على إعداد جيل جديد من الشباب.

على جانب آخر، أشادت الدكتورة حسن شلبى نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال سومية للتكنولوجيا بالأردن بجامعة كفر الشيخ وإمكانيتها التعليمية والبحثية والقيم المالية بالجامعة، منوها إلى الإمكانيات المتاحة بالمستشفى الجامعى بجامعة كفر الشيخ، وتجهيزها، وقال إنها تضاهى إمكانيات أكبر المستشفيات العالمية.



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