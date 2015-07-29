قاضي «كنيسة كرداسة» يقاطع الدفاع : الإخوان جماعة إرهابية بحكم المحكمة

قال المستشار مجمد ناجي شحاتة، مقاطعًا رمضان كشك دفاع المتهم طارق إبراهيم المتهم في قضية حرق كنيسة كرداسة، إن الإخوان جماعة إرهابية بحكم قضائي.

> وذلك عندما قال “كشك” بأنه لا يود أن يشير كثيراً لجماعة الإخوان خلال مرافعته عن موكله، ودفاعاً عنه لإبداء عدم صلته بالواقعة، حتى لا ينزعج منه أحد.

وأكد “كشك” أن أياً من الشهود أو التحريات التي ذكرت اسمه، دافعاً ببطلان إعتراف المتهم حاتم ظريف على موكله، مؤكداً أن اعتراف متهم على آخر يعد “دليلاً ناقصاً”، مضيفاً أنه لا أدلة تؤيد ذلك.

> وأكد محام آخر أن شهادة المتهم المشار إليه ضد موكله جاءت مشوبة بـ ” شبهة المصلحة ” موضحاً بأن “حاتم” كان يود أن يُعامل كشاهد ملك حينما أبلغ عن “طارق “.