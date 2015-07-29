رسميًا .. إبراهيم عبد الخالق «زملكاوي»

كشف شريف منير حسن “عضومجلس أدارة نادى الزمالك”، عن إنضمام لاعب خط وسط سموحة إبراهيم عبد الخالق رسميا لصفوف الفريق الأبيض،عقب الإتفاق الذى تم اليوم الأربعاء بين الناديين.

> وقام عبد الخالق بالتوقيع رسميا للزمالك، بعد موافقة المهندس فرج عامر رئيس النادى على رحيله للقلعة البيضاء والاتفاق مع مرتضى منصور رئيس الزمالك على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وقدم لاعب وسط سموحة السابق الشكر لرئيس نادي الزمالك على تمسكه بضمه للزمالك خلال الانتقالات الصيفية وثقته فى قدراته، وإصراره على التفاوض مع إدارة ناديه بشكل جاد ومباشر طوال الفترة الماضية

وأكد إبراهيم عبد الخالق بأنه سعيد بتحقيق حلمه بارتداء الفانلة البيضاء ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجماهير الزملكاوية ومجلس الإدارة، وأن يسهم فى حصد البطولات والألقاب مع ناديه الجديد.