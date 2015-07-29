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زيادات على الأكل تديله طعم وريحة وفائدة.. أهمها الليمون والطماطم

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زيادات على الأكل تديله طعم وريحة وفائدة.. أهمها الليمون والطماطم زيادات على الأكل تديله طعم وريحة وفائدة.. أهمها الليمون والطماطم
الكثير من الزيادات التى تضاف إلى الطعام تصبح ضارة، إلا أن البعض الآخر صحى ومفيد إذا ما اهتم الشخص بإضافتها إلى طعامه، فهى تزيد من قيمته الغذائية وتزيد من سرعة امتصاصه، وتسهل من هضمه وتعطيه الفرصة لتمثيل غذائى أفضل من تناولها بدونه.

أكدت الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية على أن هناك الكثير من الإضافات التى تعطى نكهة وروح للطعام، فى ظل إهمال الكثيرين لها فهى تعزز من عناصر الطعام ومواده وتركز فيتاميناته كما تضيف إليه مجموعة من الفيتامينات الإضافية.

البصل.. الطماطم.. الليمون.. أهم الإضافات المفيدة على الطعام
>وأهم هذه الإضافات حسبما ذكرتها الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية:
>- الطماطم: تساعد على نضارة البشرة وإعطاء نكهة مميزة للطعام
>- البصل: يعزز فوائد الطعام ويزيد من القدرة الجنسية ويسهل هضمه مطبوخا
>- البقدونس: فهو يساعد على امتصاص الطعام بسهولة ويزيد الشعور بالشبع والامتلاء
>- الكرفس: يقلل من غازات البطن ويعطى للطعام نكهة مميزة
>- الليمون: عصير ليمونة واحدة على طبق الطعام تمدك بفيتامين سى وج وتعزز من امتصاصه وسهولة هضمه وسهولة الإخراج
>- الخل: يسهل امتصاص الطعام ويفيد الأمعاء ويساعد على التخلص من الأعراض الجانبية للطعام الضار بالمعدة

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