المترو: تشغيل القطار المكيف الثانى بالخط الأول للجمهور الاثنين المقبل

أعلن المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو تحديد يوم الاثنين المقبل، لتشغيل القطار المكيف الثانى بالخط الأول المرج حلوان للجمهور، ضمن الـ20 قطار المكيف المتعاقدة عليها مع شركة هونداى روتم الكورية.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع" أنه سيتم البدء فى تجريب هذا القطار ابتداءً من السبت المقبل من خلال تشغيله على الخط بدون ركاب، بحيث يعمل ضمن جدول التشغيل الطبيعى، ويتوقف فى المحطات بدون تحميل ركاب.

وقال "صبرة" إنه سيتم تشغيله للجمهور يوم الاثنين المقبل، بعد تشغيل القطار الأول منذ أسابيع، لافتا إلى أنه سيتوالى دخول باقي القطارات الـ 20 المكيفة ضمن خطة تجديد أسطول قطارات الخط الأول، المتعاقد على تصنيعها وتوريد مع شركة هونداى روتم الكورية بتكلفة 2.2 مليار جنيه.