أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويوقع الكشف على المرضى فى عيادة بالمنوفية

Google+ Print
حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويوقع الكشف على المرضى فى عيادة بالمنوفية حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويوقع الكشف على المرضى فى عيادة بالمنوفية
تمكنت قوات الأمن بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية وهيئة الرقابة الإدارية بشبين الكوم، من إلقاء القبض على مواطن حاصل على دبلوم صنايع لانتحاله صفة طبيب بمركز بركة السبع.

وأكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية فى تصريحات، أن المواطن يدعى "ى.ر" مقيم بمركز بركة السبع ينتحل شخصية طبيب وهو يحمل شهادة دبلوم صنايع بالعيادة الكائنة ببركة السبع، حيث تم مداهمة العيادة وتلاحظ وجوده بغرفة الكشف ومعه مريض يناظر حالته، وتبين وجود 30 تذكرة متابعة للمرضى ووجود دفتر روشتات يحمل اسمه كأخصائى باطنة وقلب.

تم تحرير المستندات والأدوية والأجهزة بمقر إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتم تسليم المذكور والأحراز، وتم عمل محضر إثبات حالة بقسم شرطة بركة السبع لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365