حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويوقع الكشف على المرضى فى عيادة بالمنوفية

تمكنت قوات الأمن بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية وهيئة الرقابة الإدارية بشبين الكوم، من إلقاء القبض على مواطن حاصل على دبلوم صنايع لانتحاله صفة طبيب بمركز بركة السبع.

وأكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية فى تصريحات، أن المواطن يدعى "ى.ر" مقيم بمركز بركة السبع ينتحل شخصية طبيب وهو يحمل شهادة دبلوم صنايع بالعيادة الكائنة ببركة السبع، حيث تم مداهمة العيادة وتلاحظ وجوده بغرفة الكشف ومعه مريض يناظر حالته، وتبين وجود 30 تذكرة متابعة للمرضى ووجود دفتر روشتات يحمل اسمه كأخصائى باطنة وقلب.

تم تحرير المستندات والأدوية والأجهزة بمقر إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتم تسليم المذكور والأحراز، وتم عمل محضر إثبات حالة بقسم شرطة بركة السبع لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.