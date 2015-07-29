أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أول صور لعبور السيارات على الكوبرى العائم فوق قناة السويس

Google+ Print
ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور تشغيل الكوبرى العائم فوق قناة السويس ومرور السيارات عليه.

وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قد أعلن عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتشغيل الكوبرى العائم على قناة السويس بمنطقة القنطرة شرق بجوار المعدية، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا يوميًا.

ويساهم الكوبرى فى تسهيل حركة عبور البضائع والحاصلات الزراعية والمواطنين والأفراد بين ضفتى قناة السويس، وتعظيم حركة الربط فى شرق وغرب القناة وتخفيفًا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال العقيد عمرو كامل قائد كتيبة الكبارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الكوبرى طوله 330 مترا وحمولته 60 طنا.

وأعرب العابرون للكوبرى عن فرحتهم وسعادتهم فى توفير الوقت والانتظار أمام المعديات للعبور والتى كانت تجعلهم ينتظرون العبور لساعات طويلة، مؤكدين أن الكوبرى سيساهم فى إنجاز عملية العبور من الضفة الشرقية للضفة الغربية لقناة السويس والعكس.

وتلاحظ اليوم عقب تشغيل الكوبرى العائم انتظار عدد قليل من السيارات للعبور عن طريق المعديات والكوبرى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365