رسميا - مارسيليا يضم أبو ديابي

أعلن نادي مارسيليا عن ضم الفرنسي أبو ديابي لاعب أرسنال السابق في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع المدفعجية هذا الصيف.

وكان ديابي قريبا من التعاقد مع وست بروميتش قبل أن يتجه لعرض مارسيليا ويعود إلى بلاده بعد 9 سنوات في إنجلترا.

وأعلن مارسيليا صباح الأربعاء عن ضم أبو ديابي رسميا لصفوفه ليبدأ اللاعب رحلة جديدة في الدوري الفرنسي.

وعانى أبو ديابي الأمرين مع أرسنال بسبب الإصابات المتلاحقة وهي ما أثرت كثيرا على مسيرته مع المدفعجية بعد انتقاله إليه من أوزير عام 2006.

ولم يلعب ديابي سوى 22 مباراة فقط منذ عام 2010 بالدوري الإنجليزي مع أرسنال بسبب الإصابات بعد أن كان عضوا أساسيا في فريق أرسين فينجر خلال الفترة من 2007-2010