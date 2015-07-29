أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - مارسيليا يضم أبو ديابي

Google+ Print
رسميا - مارسيليا يضم أبو ديابي رسميا - مارسيليا يضم أبو ديابي

أعلن نادي مارسيليا عن ضم الفرنسي أبو ديابي لاعب أرسنال السابق في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع المدفعجية هذا الصيف.

وكان ديابي قريبا من التعاقد مع وست بروميتش قبل أن يتجه لعرض مارسيليا ويعود إلى بلاده بعد 9 سنوات في إنجلترا.

وأعلن مارسيليا صباح الأربعاء عن ضم أبو ديابي رسميا لصفوفه ليبدأ اللاعب رحلة جديدة في الدوري الفرنسي.

وعانى أبو ديابي الأمرين مع أرسنال بسبب الإصابات المتلاحقة وهي ما أثرت كثيرا على مسيرته مع المدفعجية بعد انتقاله إليه من أوزير عام 2006.

ولم يلعب ديابي سوى 22 مباراة فقط منذ عام 2010 بالدوري الإنجليزي مع أرسنال بسبب الإصابات بعد أن كان عضوا أساسيا في فريق أرسين فينجر خلال الفترة من 2007-2010

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع