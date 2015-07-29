المكسيك تبدأ البحث عن مدرب بديل بعد إقالة إيريرا ' المتوج ' لتعديه على صحفي

(إفي): بدأ الاتحاد المكسيكي لكرة القدم البحث عن مدرب جديد يقود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مشوار تصفيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، خلفا لميجيل إيريرا الذي أقيل بسبب تعديه على صحفي رياضي الاثنين.

وقال رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، ديسيو دي ماريا، خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إنه سيتم تحليل السير الذاتية للمدرببن المحتملين لقيادة منتخب (التري) في أقرب وقت قبل بدء المباريات المدرجة في الأجندة الدولية.

وحول قرار إقالة إيريرا على الرغم من فوزه قبل يومين ببطولة الكأس الذهبية 2015 ، أشار ديسيو إلى أن "ما حدث لا يعبر عن الروح الرياضية التي يجب أن تسود".

يشار إلى أن إيريرا وجه لكمة للمعلق التليفزيوني الرياضي كريستيان مارتينولي في مطار فيلادلفيا بالولايات المتحدة، بينما قامت ابنته بصفع اللاعب السابق والمحلل الرياضي لويس جارسيا.

وأعلن رئيس الاتحاد أنه اتخذ قرار إقالة إيريرا بعد التشاور مع رؤساء الأندية الثمانية عشر المشاركين في الدوري المكسيكي دون اللاعبين، الذين أبدى بعضهم تعاطفه مع المدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحافة المحلية إلى بعض أسماء المدربين المرشحين لخلافة إيريرا، من بينهم المكسيكي فيكتور مانويل فوسيتيتش (مدرب فريق كيريتارو) والأوروجوائي جوستافو ماتوساس (مدرب فريق أطلس).

ومن المقرر أن يخوض منتخب المكسيك بعض المباريات الودية خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، بينما سيخوض مباراة هامة في شهر أكتوبر ضد المنتخب الأمريكي لتحديد المتأهل إلى بطولة كأس القارات المقبلة في روسيا 2017 وسيبدأ مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم في شهر نوفمبر.

وإزاء هذه الارتباطات، لا يود رئيس الاتحاد التعاقد مع مدرب مؤقت للمنتخب، وأكد على أنهم سيسرعون في اتخاذ القرار ولكن دون تحديد ميعاد نهائي.

وعن موقف إيريرا فور علمه بقرار إقالته، علق ديسيو "ما يمكن قوله هو إن هذا القرار آلمه كثيرا، ولكن ما قاله يجب أن يبقى فيما بيننا".

وقاد إيريرا منتخب التري في 37 مباراة خلال 21 شهرا، حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 12 بينما مني بالهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو تحت قيادته 63 هدفا بينما استقبلت شباك المنتخب 34 هدفا.

ونجح إيريرا في قيادة المنتخب المكسيكي إلى نهائيات كأس العالم الماضية بالبرازيل 2014 بعد فوزه في المباراتين فاصلتين ضد ممثل الأوقيانوس (المنتخب النيوزيلندي) بعد إقالة مواطنه فيكتور مانويل فوسيتيتش.

وفي بطولة كوبا أمريكا 2015 التي أقيمت الشهر الماضي بتشيلي، لم يستطع المنتخب تخطي دور المجموعات وخرج من الباب الصغير، ولكنه استطاع تعويض هذا الإخفاق بالفوز بالكأس الذهبية التي أقيمت هذا الشهر على حساب منتخب جامايكا بنتيجة 3-1.

وفي بيان صدر الليلة الماضية، تقدم إيريرا بالاعتذار للجمهور المكسيكي والجهاز الفني المعاون له ولاعبي وإداريي الاتحاد المكسيكي للعبة ولوسائل الإعلام، باستثناء الصحفي المعتدى عليه.

وكتب المدرب في رسالة بعد نبأ إقالته، "أريد أن أعتذر علانية للجماهير والجهاز الفني ولاعبي وإداريي الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ولوسائل الإعلام على سلوكي خلال واقعة التعدي المؤلمة" على أحد الصحفيين.