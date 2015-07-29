مصرع وإصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصين أخرين اليوم الأربعاء أثر تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية أمام قرية الجزيرية بمركز قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير امن قنا إخطارا بوقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بمركز قنا .

وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 6543 ملاكى قنا قيادة محمد مجدى احمد 24 سنة حاصل على بكالوريس هندسة أصصطدم بالدراجة البخارية رقم 40174 مما نتج عنها مصرع كلا من عبدالرحمن أحمد مصطفى 20 سنة عامل و محمد عبدالراضى هلال 23 سنة عامل وأحمد حسين عطية 20 سنة عاطل وإصابة كلا من قائد السيارة و أحمد حمدى أحمد 24 سنة وتم نقل الجثث والمتوفين لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.