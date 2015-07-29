زيت الزعتر يخلصك من مشكلات المعدة ويقوى الشعر ويروى جذوره

زيت الزعتر أحد أهم الزيوت، التى من النادر أن تجد من يقدر فوائدها، فالشائع أن يستخدم المصريون الزعتر بإضافته إلى أنواع الطعام المختلفة لما له من فوائد عظيمة، فهو يساعد على علاج الانتفاخ والتخلص من مشكلات المعدة، ويضفى على الطعام رائحة ومذاق مميز.

الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، أكد أن هناك الكثير من الزيوت التى لا يشيع استخدامها على الرغم من فوائدها العظيمة، ذاكرا مجموعة من الزيوت المفيدة والمقوية للجسم والشعر ومنها زيوت الزيتون والجرجير والخروع وجنين القمح واللوز بنوعيه الحلو والمر.

وتابع سعد مؤكدا أن زيت الزعتر من أقل الزيوت شيوعا لكن له من الفوائد الكثير، خاصة لأنه قادر على النفاذ إلى بصيلات الشعر ليستطيع أن يرويها ارتواء جيدا، فتمتصه الشعرة بشكل جيد ليساعد على إصلاح منبتها.

كما يساعد زيت الزعتر حسبما أوضح أخصائى الجلدية والتناسلية على تقوية بصيلة الشعر ذاتها، والقدرة على شفائها من صفعها وتكسرها وفساد جذورها ونهاياتها، كما تساعد على التخلص من آثار اجهاد الشعر الناتجة عن تعرضه الدائم للطقس الحار والغبار، أو انعدام تهويته المستمرة.