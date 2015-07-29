اسرائيل توافق على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية بالضفة الغربية

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو الاربعاء انه اعطى موافقته على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية "فورا" فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتانياهو فى بيان انه "بعد مشاورات فى مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية فى بيت ايل فورا" معلنا كذلك الموافقة على "التخطيط" لبناء اكثر من 500 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية المحتلة.

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