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طلاب الشرطة يقدمون عروض "ركوب الخيل" فى حفل تخرجهم

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طلاب الشرطة يقدمون عروض "ركوب الخيل" فى حفل تخرجهم طلاب الشرطة يقدمون عروض "ركوب الخيل" فى حفل تخرجهم
شهدت احتفالات أكاديمية الشرطة عروضًا للخيالة والخيول العربية الأصيلة، ذات السلالات المميزة، وقدم طلاب الأكاديمية عروض "ركوب الخيل" وكيفية التعامل معها واكتساب صفة الفارس، وكشفت مدى مهارتهم على اجتياز وعبور الموانع بارتفاع 120 سم متر و140 سم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويقدم طلبة كلية الشرطة عروضًا قتالية، يبرزون فيها كيفية التعامل مع الخارجين على القانون، وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن. كما يقدم الطلاب عروضًا على أبرز التدريبات التى تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية.

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