مصادر بـ"بنك الإسكان": بيع 40 ألف كراسة شروط لحجز 5000 قطعة أرض

كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، أنه تم بيع 40 ألف كراسة شروط لحجز الأراضى التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من المواطنين على شراء كراسة الشروط، مشيرا إلى أن كافة فروع البنك تقوم ببيع كراسة الشروط اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً، رغم أن الموعد المحدد الساعة الثالثة عصراً وذلك لمنع التكدس داخل أو مام فروع البنك.

وأوضح أن التقدم لحجز الأرض ودفع مقدمات الحجز سيكون فى الموعد المحدد الساعة الثالثة عصراً.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة، هى: "6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والصالحية الجديدة وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة".