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وزير الداخلية للسيسى: التاريخ يسطر خطواتك للحفاظ على تراب الوطن الغالى

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وزير الداخلية للسيسى: التاريخ يسطر خطواتك للحفاظ على تراب الوطن الغالى وزير الداخلية للسيسى: التاريخ يسطر خطواتك للحفاظ على تراب الوطن الغالى
عاهد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى بالتضحية بأرواح ضباط الشرطة للحفاظ على الوطن مهما تعاظمت التحديات.

وأضاف وزير الداخلية خلال حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشرطة المصرية شهدت تطورا جديدا، مشددًا على أنها توقف فى وجه أى محاولات للخروج على الشرعية والحفاظ على القانون والدستور وقيم حقوق الانسان.

وأشار وزير الداخلية أن دعاوى الانقسام كادت أن تقذف بمصر والأمة العربية، ووجه حديثه للرئيس السيسى قائلًا: "الشعب يبارك خطوتك التى أنقذت بها والتاريخ يسطر هذه الخطوة للحفاظ على تراب الوطن الغالى".

وتابع: "تم تحويل مصر من المخاطر التى هددتها إلى دولة رائدة فى المنطقة تحت رئاستك".

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