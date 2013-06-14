غدا.. عقد حلقة نقاشية بنقابة العلميين لمناقشة تداعيات إنشاء سد النهضة

مصر" النقابة تنظم ندوة الاثنين بعنوان "العلاج بالخلايا الجذعية وأثره على تنمية اقتصاد

كتب : أ ش أ الجمعة 14-06-2013 17:49

قال الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين، إن النقابة في إطار نشاطها الهادف إلى مناقشة القضايا العلمية الملحة ستقيم غدا حلقة نقاشية لطرح رؤية كاملة حول تداعيات إنشاء سد النهضة الإثيوبي.

يشارك في الحلقة النقاشية خبراء الجيولوجيا والموارد المائية وذلك استكمالا للمناقشات المكثفة التي تجريها النقابة في هذا المجال؛ حيث سبق وأن استضافت خبيرا في الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية وعقدت اجتماعا طارئا لمناقشة هذا الموضوع الحيوي، ما أسفر عن عدة توصيات يجب وضعها في الاعتبار.

وأضاف فهمي، في تصريح اليوم، أنه نظرا لأهمية موضوع الخلايا الجذعية، فإن شعبة العلوم الطبية التطبيقية بالنقابة ستنظم يوم الاثنين المقبل ندوة بعنوان "العلاج

بالخلايا الجذعية بين الوعود والقيود وأثره على تنمية اقتصاد مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي ونقيب العلميين.

وأضاف أنه كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن تقنية الخلايا الجذعية واستخداماتها الطبية في علاج الكثير من الأمراض المختلفة ومنها أمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز العصبي والكبد والسكر والعقم.

وأشار إلى أنه مع النجاحات الحاصلة في هذه التقنية في بعض المناحي الطبية إلا أن الكثير من العقبات مازالت تواجه العلماء الباحثين لفك شفرة الخطوات النهائية لاستخدام هذه التقنية وتطبيقها على البشر، وأن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع.